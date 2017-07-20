«Вест Хэм» объявил о договорённости с «Байером» по трансферу Хавьера Эрнандеса
«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте сообщил о достигнутой договорённости с «Байером» по переходу нападающего сборной Мексики Хавьера Эрнандеса в лондонский клуб. В ближайшие дни 29-летний форвард отправится в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.
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В среду Sky Sports сообщил, что «Вест Хэм» готов заплатить «Байеру» за Чичарито £ 13 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.
За «Байер» нападающий выступает с лета 2015 года. В 76 матчах за немецкий клуб он забил 39 голов.
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