«Вест Хэм» объявил о договорённости с «Байером» по трансферу Хавьера Эрнандеса

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В среду Sky Sports сообщил, что «Вест Хэм» готов заплатить «Байеру» за Чичарито £ 13 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

За «Байер» нападающий выступает с лета 2015 года. В 76 матчах за немецкий клуб он забил 39 голов.