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20 июля 2017, 20:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» объявил о договорённости с «Байером» по трансферу Хавьера Эрнандеса

«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте сообщил о достигнутой договорённости с «Байером» по переходу нападающего сборной Мексики Хавьера Эрнандеса в лондонский клуб. В ближайшие дни 29-летний форвард отправится в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

<span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед на своём официальном сайте сообщил о достигнутой договорённости с <span class=error>Байером</span> по переходу нападающего сборной Мексики <span class=error>Хавьера</span> Эрнандеса в лондонский клуб. Увеличить
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В среду Sky Sports сообщил, что «Вест Хэм» готов заплатить «Байеру» за Чичарито £ 13 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

За «Байер» нападающий выступает с лета 2015 года. В 76 матчах за немецкий клуб он забил 39 голов.

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