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20 июля 2017, 19:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В Германии всех видеоарбитров разместят в одном центре в Кельне

Германская футбольная лига сегодня провела презентацию центра для видеоарбитров (ВАР), который создали в Кельне. Именно там разместят всех видеоассистентов, которые через месяц приступят к работе на матчах чемпионата Германии-2017/18. В зале площадью примерно 100 квадратных метров смогут одновременно трудиться шесть ВАР. Помещение выделил Кельнский телецентр.

Германская футбольная лига сегодня провела презентацию центра для <span class=error>видеоарбитров</span> (ВАР) который создали в Кельне. Увеличить
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В эксперименте, который проводится с разрешения Международной федерации футбола и Международного совета футбольных ассоциаций, будут задействованы все 23 арбитра бундеслиги, которые прошли соответствующую подготовку. Каждому из видеоассистентов выделят по два технических эксперта, которые помогут ускорить изучение видеозаписи. Технологическую поддержку оказывает компания Hawk-Eye, которая в сезоне-2015/16 обеспечила Германскую футбольную лигу GLT, — технологией для определения взятия ворот.

По статистике в 306 матчах бундеслиги в прошлом сезоне судьи допустили 104 ошибки в игровых эпизодах. 77 из них можно было исправить с помощью видеоассистентов.
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