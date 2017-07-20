В Германии всех видеоарбитров разместят в одном центре в Кельне

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В эксперименте, который проводится с разрешения Международной федерации футбола и Международного совета футбольных ассоциаций, будут задействованы все 23 арбитра бундеслиги, которые прошли соответствующую подготовку. Каждому из видеоассистентов выделят по два технических эксперта, которые помогут ускорить изучение видеозаписи. Технологическую поддержку оказывает компания Hawk-Eye, которая в сезоне-2015/16 обеспечила Германскую футбольную лигу GLT, — технологией для определения взятия ворот.

По статистике в 306 матчах бундеслиги в прошлом сезоне судьи допустили 104 ошибки в игровых эпизодах. 77 из них можно было исправить с помощью видеоассистентов.