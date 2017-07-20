«Монако» может пожаловаться в LFP и ФИФА на клубы, контактировавшие с Мбаппе

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Монегаски сообщили, что европейские топ-клубы контактировали с 18-летним форвардом и его окружением без разрешения «Монако».

«Монако» хочет напомнить этим клубам, что такие действия противоречат статье 211 административного регламента Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) и правилам ФИФА, регулирующим статус и трансферы игроков. С целью положить конец этой неприемлемой ситуации, «Монако» планирует обратиться в LFP и ФИФА, чтобы открыть дисциплинарное производство против клубов-нарушителей, — говорится в сообщении.

По данным глава новостного отдела Sky Sports Брайана Суонсона, «Монако» может пожаловаться на поведение «Манчестер Сити» и «ПСЖ».