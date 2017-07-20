Рауль назначен помощником генерального директора «Реала»
Бывший капитан «Реала» Рауль приступил к работе в клубе. Согласно AS, легенда испанского футбола был назначен на пост генерального директора клуба, которым является Хосе Анхель Санчес.
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Сегодня Рауль курировал организацию презентации в качестве новичка команды полузащитника Дани Себальоса. На днях 40-летний функционер отправится в США и присоединится к команде Зинедина Зидана на предсезонных сборах.
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