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20 июля 2017, 18:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Рауль назначен помощником генерального директора «Реала»

Бывший капитан «Реала» Рауль приступил к работе в клубе. Согласно AS, легенда испанского футбола был назначен на пост генерального директора клуба, которым является Хосе Анхель Санчес.

Бывший капитан Реала Рауль приступил к работе в клубе. Увеличить
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Сегодня Рауль курировал организацию презентации в качестве новичка команды полузащитника Дани Себальоса. На днях 40-летний функционер отправится в США и присоединится к команде Зинедина Зидана на предсезонных сборах.

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