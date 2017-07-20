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20 июля 2017, 17:48 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Андрей Аршавин: Я самый последний человек, который ходит к врачу

Игрок «Кайрата», в интервью Матч ТВ, рассказал о взаимоотношениях с партнерами по клубу, а также о сборной России.

Игрок <span class=error>Кайрата</span> в интервью Матч ТВ рассказал о взаимоотношениях с партнерами по клубу а также о сборной России. Увеличить
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О лидерстве

— Я лидер по натуре, не могу быть не лидером. Часто подсказываю партнерам, те чаще обижаются, чем слушают, но по-другому я не могу. Если бы я забивал в десятой лиге, мое слово так много не значило бы. Мои мысли, как правило, неординарны, хотя специально я не стараюсь. Все-таки учительница литературы вкладывала в меня многое. Просто так говорить общие фразы — это не мое. Учат сначала говорить в лицо, а потом уже где-то. Но мне было легче со стороны заходить, не потому что я боялся. Просто идти к тренеру и говорить о том, что он делает, не так не очень удобно, тем более я тогда был молодой.

О будущем, и о травмах

— Меня страшит жизнь в будущем, потому что я ее не знаю. Я подсознательно наоборот продлеваю свою старую жизнь, боясь переходить в новую. Я думаю, любой футболист оттягивает этот момент. Вот реально любой. В моем случае, мне везло — у меня не было травм. Я выхожу на тренировки и на игры, ничего не заматывая. Я, наверное, самый последний человек, который ходит к врачу.

О сборной России

— Так совпало, что все матчи «Кайрата» попадали на матчи сборной России на Кубке Конфедераций. Мне удавалось застать последние 15−20 минут матча с Португалией. Считаю, что сборная обыграла тех, кого должна была обыграть и проиграла тем, кому должна была проиграть. С другой стороны команда могла сыграть вничью с Мексикой и Португалией. По результату нет такой огромной разницы, где-то всегда может повезти. Попадется слабая команда — ее можно обыграть, сыграть с кем-то вничью — уже 4 очка. С четырьмя очками можно выходить из группы. Смотря, что считать успехом. Я думаю, все будут довольны, если сборная выйдет из группы.

Кайрат
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