Андрей Аршавин: Я самый последний человек, который ходит к врачу

О лидерстве

— Я лидер по натуре, не могу быть не лидером. Часто подсказываю партнерам, те чаще обижаются, чем слушают, но по-другому я не могу. Если бы я забивал в десятой лиге, мое слово так много не значило бы. Мои мысли, как правило, неординарны, хотя специально я не стараюсь. Все-таки учительница литературы вкладывала в меня многое. Просто так говорить общие фразы — это не мое. Учат сначала говорить в лицо, а потом уже где-то. Но мне было легче со стороны заходить, не потому что я боялся. Просто идти к тренеру и говорить о том, что он делает, не так не очень удобно, тем более я тогда был молодой.

О будущем, и о травмах

— Меня страшит жизнь в будущем, потому что я ее не знаю. Я подсознательно наоборот продлеваю свою старую жизнь, боясь переходить в новую. Я думаю, любой футболист оттягивает этот момент. Вот реально любой. В моем случае, мне везло — у меня не было травм. Я выхожу на тренировки и на игры, ничего не заматывая. Я, наверное, самый последний человек, который ходит к врачу.

О сборной России