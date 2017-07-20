Андрей Аршавин: Я самый последний человек, который ходит к врачу
Игрок «Кайрата», в интервью Матч ТВ, рассказал о взаимоотношениях с партнерами по клубу, а также о сборной России.
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О лидерстве
— Я лидер по натуре, не могу быть не лидером. Часто подсказываю партнерам, те чаще обижаются, чем слушают, но
О будущем, и о травмах
— Меня страшит жизнь в будущем, потому что я ее не знаю. Я подсознательно наоборот продлеваю свою старую жизнь, боясь переходить в новую. Я думаю, любой футболист оттягивает этот момент. Вот реально любой. В моем случае, мне везло — у меня не было травм. Я выхожу на тренировки и на игры, ничего не заматывая. Я, наверное, самый последний человек, который ходит к врачу.
О сборной России
— Так совпало, что все матчи «Кайрата» попадали на матчи сборной России на Кубке Конфедераций. Мне удавалось застать последние 15−20 минут матча с Португалией. Считаю, что сборная обыграла тех, кого должна была обыграть и проиграла тем, кому должна была проиграть. С другой стороны команда могла сыграть вничью с Мексикой и Португалией. По результату нет такой огромной разницы,
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