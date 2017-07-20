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20 июля 2017, 15:28 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Криушенко покинет жодинское «Торпедо-БелАЗ»

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Криушенко принял решение покинуть жодинское «Торпедо-БелАЗ» и сосредоточиться на работе в национальной сборной Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе автозаводского клуба.

Игорь Криушенко возглавил сборную страны в начале марта и с тех пор совмещал работу в ней с работой в жодинской команде. После возвращения сборной клубов Беларуси из Таиланда у Игоря Криушенко состоялись встречи с руководством ассоциации «Белорусская федерация футбола» и Белорусского автозавода. В результате обсуждения ситуации тренер решил сосредоточиться на работе с национальной сборной. Планируется, что исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо-БелАЗа» будет Андрей Зыгмантович, который до этого занимал должность спортивного директора жодинского клуба.

После первого круга чемпионата Беларуси торпедовцы занимают 7-е место, набрав в 15 матчах 24 очка (6 побед, 6 ничьих, 3 поражения; разница мячей — 18−13).

Сборная Беларуси свой ближайший матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 проведет 31 августа в гостях у команды Люксембурга. Сейчас положение в квалификационной группе А мирового первенства таково: Швеция — 13 очков, Франция — 13, Нидерланды — 10, Болгария — 9, Беларусь — 5, Люксембург — 1.

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