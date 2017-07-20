Маттия Де Шильо перешел из «Милана» в «Ювентус»

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Контракт «Юве» с 24-летним Де Шильо рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма сделки между двумя клубами оценивается в 12 миллионов евро, которые «Ювентус» выплатит «Милану» в течение трех лет. При этом туринцы, при достижении некоторых прописанных в соглашении условий, могут заплатить «Милану» еще 500 тысяч евро.

Де Шильо является воспитанником «Милана», в основном составе которого выступает с начала сезона-2012/13. В общей сложности защитник провел за «Милан» 133 матча во всех турнирах.

За национальную сборную Италии Де Шильо выступает с 2013 года и провел на данный момент в футболке «Скуадры адзурры» 31 матч.