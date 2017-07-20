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20 июля 2017, 14:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Маттия Де Шильо перешел из «Милана» в «Ювентус»

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт. Защитник сборной Италии по футболу Маттия Де Шильо стал игроков «Ювентуса», сообщается на сайте туринского клуба.

Защитник сборной Италии по футболу Маттия Де Шильо стал игроков Ювентуса сообщается на сайте туринского клуба. Увеличить
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Контракт «Юве» с 24-летним Де Шильо рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма сделки между двумя клубами оценивается в 12 миллионов евро, которые «Ювентус» выплатит «Милану» в течение трех лет. При этом туринцы, при достижении некоторых прописанных в соглашении условий, могут заплатить «Милану» еще 500 тысяч евро.

Де Шильо является воспитанником «Милана», в основном составе которого выступает с начала сезона-2012/13. В общей сложности защитник провел за «Милан» 133 матча во всех турнирах.

За национальную сборную Италии Де Шильо выступает с 2013 года и провел на данный момент в футболке «Скуадры адзурры» 31 матч.

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