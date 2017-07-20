Несколько футболистов лондонского «Арсенала» отравились в Китае
Несколько футболистов лондонского «Арсенала» получили пищевое отравление во время предсезонного турне в Китае. Об этом сообщает ESPN.
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Видимо, что-то случилось...
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Среди пострадавших англичане Аарон Рэмси и Тео Уолкотт, босниец Сеад Колашинац, а также немец Пер Мертесакер и француз Оливье Жиру.
25 марта этого года сообщалось, что около 50 спортсменов, входящих в национальные сборные России по фехтованию, синхронному плаванию, спортивной гимнастике и спортивной борьбе, отравились во время тренировочного сбора на базе «Озеро Круглое» в Дмитровском районе Московской области.
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