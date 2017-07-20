Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси
Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире.
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Как сообщает GloboEsporte, Неймар уже сообщил своим друзьям, что подумывает принять предложение французского клуба. А предложение просто сумасшедшее. ПСЖ готов заплатить «Барселоне» неустойку, то есть 222 миллиона евро. А самому игроку — 2,5 миллиона евро в месяц. Но самое главное, у 25-летнего бразильца
Но и «Барселона» не сидит сложа руки, руководство попытается отговорить форварда от перехода в новую команду.
КАК РАЗВИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ
Еще в воскресенье бразильский портал Chuteira FC объявил, что ПСЖ ждет лишь сигнала от игрока, чтобы выплатить «Барселоне» неустойку. В понедельник каталонская газета Sport вышла с новыми откровениями. Оказывается, Неймар недоволен трансферной политикой «Барсы». Во вторник канал Esporte Interativo сообщил, что Неймар якобы уже принял предложение ПСЖ, и что о его подписании объявят в ближайшие недели.
А в среду эксклюзивной информацией порадовал GloboEsporte: согласно близким к футболисту и «Барселоне» источникам, Неймар действительно говорил друзьям, что может перейти в ПСЖ. «Сейчас ситуация 50 на 50», — цитирует свой источник GloboEsporte.
ЧТО ДЕЛАЕТ «БАРСЕЛОНА»
Руководство уже заявило, что не собирается расставаться с Неймаром, и что ПСЖ придется заплатить все 222 миллиона, если клуб хочет игрока. В клубе обеспокоены, что потеряют нападающего. Однако официально заявляют, что форвард останется к команде, и что в этом уверены «на 200 процентов».
Напомним, что ПСЖ принадлежит инвестиционной компании QSI, имеющей связи с королевской семьей Катара. И те готовы тратить очень большие деньги, чтобы заполучить Неймара.
ПОЧЕМУ НЕЙМАР МОЖЕТ УЙТИ
Существует целый ряд факторов, которые влияют на решения бразильца.
ПСЖ не в первый раз пытается подписать Неймара. В прошлом году бразилец предпочел продлить контракт с «Барселоной» до 2021 года. Но теперь заманить Неймара в Париж помогает Дани Алвес, большой друг нападающего.
Бразилец все еще не принял окончательного решения и пока что отправился вместе с «Барселоной» с США, где команда в рамках предсезонной подготовки сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и «Ювентусом».
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