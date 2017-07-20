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20 июля 2017, 10:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Поборовший Буффона. Кого хочет арендовать «Спартак»

Рассказываем о потенциальном новичке чемпиона России — 22-летнем полузащитнике «Челси» Марио Пашаличе.

Рассказываем о потенциальном новичке красно-белых Пашаличе. Увеличить
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17 ГОЛОВ В ПОЛУЗАЩИТЕ

В 2016 году швейцарский центр футбольных исследований CIES обнародовал ежегодный рейтинг продуктивности академий европейских клубов. В нем они ранжированы по количеству воспитанников, играющих в командах 31 сильнейшей лиги континента. Лидера вы назовете с одной попытки — «Аякс» с вершины не слезает уже много десятилетий. Остальных угадать будет сложнее. Еще бы, ведь вторым идет «Партизан», третьим — загребское «Динамо», а замыкает десятку еще один хорватский клуб — «Хайдук».

Футбольная школа из Сплита давно известна своей плодовитостью: те же исследователи в 2014-м ставили ее на шестое место, а еще годом ранее аж на третье. Билич, Бокшич, Плетикоса, Срна, Тудор, Перишич, Калинич — все это продукты академии «Хайдука». Как и Пашалич.

Потенциальный новичок «Спартака» родился в немецком Майнце, но в детсадовском возрасте переехал на историческую родину, в пятитысячный городишко Каштел Гомилица близ Сплита, где и полюбил игру с мячом. Как вы уже догадались, очень быстро юного Марио переманили к себе из столицы Далмации — Пашаличу было 11, когда он впервые надел футболку «Хайдука». В центре полузащиты он оказался почти сразу, хотя бомбардирский талант никогда не скрывал — в сезоне-2011/12 17-летний Марио наколотил 17 мячей за юношескую команду! Причем в финальной игре чемпионата вышел на замену и забил победный гол, принесший титул «Хайдуку».

ПОБЕДИВШИЙ БОЛЕЗНЬ

В том же, 2012 году Пашалич был командирован в первую команду. Он должен был дебютировать во взрослом футболе уже летом, но серьезно заболел. Хорват где-то подхватил стафилококковую инфекцию, покрылся фурункулами от ушей до стоп и на полгода остался без футбола. В какой-то момент даже стоял вопрос о продолжении карьеры — Пашалича долго не могли вылечить, но хорват все же одержал победу. Самую важную в карьере и в жизни.

Победы пришли к полузащитнику и на поле. В апреле 2013-го Пашалич наконец-то сыграл за «Хайдук», а в следующем сезоне закрепился в основе — 11 голов (в том числе два загребскому «Динамо») и 5 результативных передач в 36 матчах. Неудивительно, что следующим летом хавбека-снайпера выкупил «Челси» — три миллиона фунтов за неограненный хорватский талант.

Уже тогда лондонцы были вынуждены гасить наценку за игрока сборной — Пашалич был в расширенном списке хорватов из 30 футболистов, но на бразильский чемпионат мира юноша не поехал. В состав «Челси» он тоже не попал. В 2014 году хорват не смог получить рабочую визу, которая в Великобритании требуется всем иностранцам, и отправился в аренду — в «Эльче». Спустя сезон Пашалича вновь отдали в годичное пользование чужому клубу — он стал частью сделки по переходу Фалькао из «Монако» в «Челси».

Минувший сезон хорват провел в очередной аренде и застал последний год правления Сильвио Берлускони в «Милане». Красно-черные напоминали оттенок серого, но яркие моменты тоже были. В частности, в декабре «Милан» выиграл Суперкубок Италии, одолев «Ювентус» в серии пенальти. Победный 11-метровый реализовал Пашалич — Буффон не имел шанса отразить могучий удар в верхний угол.

КОНКУРЕНТ ГЛУШАКОВА

В Хорватии Пашалича поначалу сравнивали с Модричем, но возможный новичок «Спартака» больше звезды «Реала» склонен к созиданию. Марио больше напоминает своего кумира — легенду «Челси» Лэмпарда.

Пашалич предпочитает играть в глубине, но может выйти и на месте «десятки». В апрельском матче с «Палермо» хорват, действуя под нападающим, даже забил гол. Хотя в подавляющем числе случаев Пашалич занимает место одного из центральных хавбеков в схемах 4−3−3 или 4−2−3−1.

Хорват — «двуногий», хотя чуть чаще он использует правую. Умеет использовать голову. И не только в прямом смысле.

Козырь Пашалича — отменное видение поля. В «Хайдуке» он славился умением быстро и точно определять свободные зоны и выводить партнеров на оперативный простор. Далеко не всегда хорват находит эти дыры за спинами защитников, поэтому и голевых передач он за карьеру отдал немного. Пашалич — в большей степени мастер предпоследнего паса.

Очевидно, что хорват составит конкуренцию Глушакову — их функции, манера игры и характеристики примерно схожи. Но Фернанду точно не стоит беспокоиться, пусть он и легионер. Пашалич никогда не станет опорником в классическом понимании — Марио недостаточно цепок, настырен и плохо подкован тактически. Пашалича нельзя пришпорить к четкому месту на поле — он всегда будет терять позицию. Да и физической крепости полузащитнику не хватает.

В целом, хорват «Спартаку» наверняка поможет. Да и самому Пашаличу выгоден такой переход — игровое время получать будет, да еще и в Лигу чемпионов попадет. А по окончании сезона, может быть, хавбек наконец-то избавится от связи с «Челси».

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