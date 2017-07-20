Поборовший Буффона. Кого хочет арендовать «Спартак»
Рассказываем о потенциальном новичке чемпиона России — 22-летнем полузащитнике «Челси» Марио Пашаличе.
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17 ГОЛОВ В ПОЛУЗАЩИТЕ
В 2016 году швейцарский центр футбольных исследований CIES обнародовал ежегодный рейтинг продуктивности академий европейских клубов. В нем они ранжированы по количеству воспитанников, играющих в командах 31 сильнейшей лиги континента. Лидера вы назовете с одной попытки — «Аякс» с вершины не слезает уже много десятилетий. Остальных угадать будет сложнее. Еще бы, ведь вторым идет «Партизан», третьим — загребское «Динамо», а замыкает десятку еще один хорватский клуб — «Хайдук».
Футбольная школа из Сплита давно известна своей плодовитостью: те же исследователи в 2014-м ставили ее на шестое место, а еще годом ранее аж на третье. Билич, Бокшич, Плетикоса, Срна, Тудор, Перишич, Калинич — все это продукты академии «Хайдука». Как и Пашалич.
Потенциальный новичок «Спартака» родился в немецком Майнце, но в детсадовском возрасте переехал на историческую родину, в пятитысячный городишко Каштел Гомилица близ Сплита, где и полюбил игру с мячом. Как вы уже догадались, очень быстро юного Марио переманили к себе из столицы Далмации — Пашаличу было 11, когда он впервые надел футболку «Хайдука». В центре полузащиты он оказался почти сразу, хотя бомбардирский талант никогда не скрывал — в сезоне-2011/12 17-летний Марио наколотил 17 мячей за юношескую команду! Причем в финальной игре чемпионата вышел на замену и забил победный гол, принесший титул «Хайдуку».
ПОБЕДИВШИЙ БОЛЕЗНЬ
В том же, 2012 году Пашалич был командирован в первую команду. Он должен был дебютировать во взрослом футболе уже летом, но серьезно заболел. Хорват
Победы пришли к полузащитнику и на поле. В апреле 2013-го Пашалич
Уже тогда лондонцы были вынуждены гасить наценку за игрока сборной — Пашалич был в расширенном списке хорватов из 30 футболистов, но на бразильский чемпионат мира юноша не поехал. В состав «Челси» он тоже не попал. В 2014 году хорват не смог получить рабочую визу, которая в Великобритании требуется всем иностранцам, и отправился в аренду — в «Эльче». Спустя сезон Пашалича вновь отдали в годичное пользование чужому клубу — он стал частью сделки по переходу Фалькао из «Монако» в «Челси».
Минувший сезон хорват провел в очередной аренде и застал последний год правления Сильвио Берлускони в «Милане».
КОНКУРЕНТ ГЛУШАКОВА
В Хорватии Пашалича поначалу сравнивали с Модричем, но возможный новичок «Спартака» больше звезды «Реала» склонен к созиданию. Марио больше напоминает своего кумира — легенду «Челси» Лэмпарда.
Пашалич предпочитает играть в глубине, но может выйти и на месте «десятки». В апрельском матче с «Палермо» хорват, действуя под нападающим, даже забил гол. Хотя в подавляющем числе случаев Пашалич занимает место одного из центральных хавбеков в схемах 4−3−3 или 4−2−3−1.
Хорват — «двуногий», хотя чуть чаще он использует правую. Умеет использовать голову. И не только в прямом смысле.
Козырь Пашалича — отменное видение поля. В «Хайдуке» он славился умением быстро и точно определять свободные зоны и выводить партнеров на оперативный простор. Далеко не всегда хорват находит эти дыры за спинами защитников, поэтому и голевых передач он за карьеру отдал немного. Пашалич — в большей степени мастер предпоследнего паса.
Очевидно, что хорват составит конкуренцию Глушакову — их функции, манера игры и характеристики примерно схожи. Но Фернанду точно не стоит беспокоиться, пусть он и легионер. Пашалич никогда не станет опорником в классическом понимании — Марио недостаточно цепок, настырен и плохо подкован тактически. Пашалича нельзя пришпорить к четкому месту на поле — он всегда будет терять позицию. Да и физической крепости полузащитнику не хватает.
В целом, хорват «Спартаку» наверняка поможет. Да и самому Пашаличу выгоден такой переход — игровое время получать будет, да еще и в Лигу чемпионов попадет. А по окончании сезона, может быть, хавбек
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