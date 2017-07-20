«ПСЖ» по пенальти победил «Рому» в матче Международного кубка чемпионов
МОСКВА, 20 июл —
Р-Спорт. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти одолели итальянскую «Рому» в матче Международного кубка чемпионов.
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Основное время игры, прошедшей в среду в Детройте (США), закончилось со счетом 1:1. На гол Маркиньоса на 36-й минуте у парижан римляне ответили точным ударом Умара Садика на 60-й.
Таким образом, команды выявляли победителя в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «ПСЖ» — 5:3.
В следующем матче 22 июля в Орландо «ПСЖ» сыграет с лондонским «Тоттенхэмом», а спустя три дня с этим же соперником в Гаррисоне встретится «Рома».
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