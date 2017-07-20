Мората: Не думаю, что снова вернусь в «Реал»

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Впервые он покинул испанский гранд в 2014 году, пополнив ряды туринского «Ювентуса». Перед стартом минувшего сезона он вернулся в стан «сливочных», но не имел соответствующей игровой практики.

«Я не думаю, что снова вернусь в “Реал”. Это сложно будет сделать, и я не планирую подобного развития событий. Было ясно, что я стремлюсь к смене клубной прописки. Лето получилось немного странным, и пока я не пройду медицинский осмотр, не буду чувствовать себя спокойно. Тренировался в последние дни и был готов ко всему. Надеюсь, в “Челси” у меня всё получится», — приводит слова Мораты Marca.