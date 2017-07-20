Новичок «Милана» приветствовал фанатов речевкой другой команды

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Biglia?src=hash">#Biglia</a> si confonde e spara un <a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaLazio?src=hash">#ForzaLazio</a> ???<br>Capolavoro <a href="https://twitter.com/hashtag/Milan?src=hash">#Milan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Calciomercato?src=hash">#Calciomercato</a> <a href="https://t.co/lEWnGQjhy3">pic.twitter.com/lEWnGQjhy3</a></p>— Gli Autogol (@GliAutogol) <a href="https://twitter.com/GliAutogol/status/886519490774740992">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Хавбек прибыл в Милан для прохождения медосмотра и по просьбе болельщиков сказал несколько слов на камеру. Поняв свою ошибку, Билья извинился и стыдливо опустил голову.

Нынешним летом 31-летний футболист перешел в «Милан» из римского «Лацио», где провел четыре года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 17 миллионов евро.