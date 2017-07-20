Источник: Неймар сообщил игрокам «ПСЖ», что готов к ним присоединиться
Нападающий «Барселоны» Неймар подтвердил своим друзьям из «ПСЖ», что готов принять предложение парижан, утверждает Lance.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации источника, форвард
Переговоры «ПСЖ» с отцом Неймара состоятся в ближайшие дни. Когда стороны договорятся, парижане либо перечислят на счёт «Барселоны» € 222 млн, которые прописаны в контракте игрока, либо попытаются снизить трансферную стоимость. Нападающий наверняка проведёт три товарищеских матча в составе «Барселоны» в рамках турне по США, а затем попрощается с партнёрами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter