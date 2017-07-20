Источник: Неймар сообщил игрокам «ПСЖ», что готов к ним присоединиться

По информации источника, форвард сине-гранатовых пообщался с Дани Алвесом, Маркиньосом и Тьяго Силвой и сказал им, что они могут ждать его прибытия во Францию через несколько недель. Алвес — ключевая фигура в переговорах парижан с Неймаром, поскольку он является близким другом звезды каталонского клуба.



Переговоры «ПСЖ» с отцом Неймара состоятся в ближайшие дни. Когда стороны договорятся, парижане либо перечислят на счёт «Барселоны» € 222 млн, которые прописаны в контракте игрока, либо попытаются снизить трансферную стоимость. Нападающий наверняка проведёт три товарищеских матча в составе «Барселоны» в рамках турне по США, а затем попрощается с партнёрами.