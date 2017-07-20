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20 июля 2017, 1:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Неймар сообщил игрокам «ПСЖ», что готов к ним присоединиться

Нападающий «Барселоны» Неймар подтвердил своим друзьям из «ПСЖ», что готов принять предложение парижан, утверждает Lance.

Нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span> подтвердил своим друзьям из <span class=error>ПСЖ</span> что готов принять предложение парижан утверждает Lance. Увеличить
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По информации источника, форвард сине-гранатовых пообщался с Дани Алвесом, Маркиньосом и Тьяго Силвой и сказал им, что они могут ждать его прибытия во Францию через несколько недель. Алвес — ключевая фигура в переговорах парижан с Неймаром, поскольку он является близким другом звезды каталонского клуба.

Переговоры «ПСЖ» с отцом Неймара состоятся в ближайшие дни. Когда стороны договорятся, парижане либо перечислят на счёт «Барселоны» € 222 млн, которые прописаны в контракте игрока, либо попытаются снизить трансферную стоимость. Нападающий наверняка проведёт три товарищеских матча в составе «Барселоны» в рамках турне по США, а затем попрощается с партнёрами.

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