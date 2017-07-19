Леонид Слуцкий: Скоро у «Халла» появятся новички

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— Наступило непростое время, сейчас приходится работать за двоих, — цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. — Активно ищем новых игроков, каждый переход дается с трудом. Мы больше не будем продавать игроков. Следующий шаг — новые игроки. У нас уже есть договоренности. Мы обсуждаем вопрос перехода с пятью игроками, но пока процесс идет сложно.

Впервые в моей карьере я оказался в такой ситуации, но я понимаю, почему она возникла, а игроки были проданы. Надо с этим смириться. У клуба есть деньги, я нахожусь на связи с владельцем клуба. Мы понимаем друг друга, и я думаю, что у нас скоро будут новые игроки.