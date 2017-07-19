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19 июля 2017, 23:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Верратти объявил, что Райола стал его агентом

Новым агентом полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти стал Мино Райола, клиентами которого являются многие ведущие футболисты мира, в частности Златан Ибрагимович, Марио Балотелли и Джанлуиджи Доннарумма.

Новым агентом полузащитника <span class=error>ПСЖ</span> Марко <span class=error>Верратти</span> стал <span class=error>Мино</span> <span class=error>Райола</span> клиентами которого являются многие ведущие футболисты мира в частности <span class=error>Златан</span> Ибрагимович <span class=error>Марио</span> Балотелли и Джанлуиджи Доннарумма. Увеличить
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«Хочу объявить, что отныне единственным человеком, представляющим мои интересы, является Мино Райола. Спасибо Мистеру Донато Ди Кампли за отличную работу, хочу подчеркнуть моё уважение к нему, которое осталось неизменным», — написал Верратти в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что 24-летний итальянец остался недоволен словами Ди Кампли, который заявил, что Верратти является «узником эмира парижского клуба», и отметил, что его клиент польщён интересом «Барселоны». Марко пришлось публично извиниться за это высказывание Ди Кампли, после чего он задумался о смене агента.

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