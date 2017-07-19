Верратти объявил, что Райола стал его агентом
Новым агентом полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти стал Мино Райола, клиентами которого являются многие ведущие футболисты мира, в частности Златан Ибрагимович, Марио Балотелли и Джанлуиджи Доннарумма.
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«Хочу объявить, что отныне единственным человеком, представляющим мои интересы, является Мино Райола. Спасибо Мистеру Донато Ди Кампли за отличную работу, хочу подчеркнуть моё уважение к нему, которое осталось неизменным», — написал Верратти в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что 24-летний итальянец остался недоволен словами Ди Кампли, который заявил, что Верратти является «узником эмира парижского клуба», и отметил, что его клиент польщён интересом «Барселоны». Марко пришлось публично извиниться за это высказывание Ди Кампли, после чего он задумался о смене агента.
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