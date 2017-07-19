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19 июля 2017, 22:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ярмоленко: Извиняюсь перед «Динамо» К за грубую ошибку в игре с «Черноморцем»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от домашнего матча первого тура УПЛ с «Черноморцем» (2:1).

Нападающий киевского Динамо Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от домашнего матча первого тура <span class=error>УПЛ</span> с Черноморцем (2:1). Увеличить
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«Получилась тяжёлая игра, очень непростые три очка для нас. Тяжело проводить домашний матч без родных болельщиков. Самое главное — сумели выиграть такой непростой поединок, эта победа, как говорится, в копилку. Завтра на теоретическом занятии сделаем разбор игры, тренерский штаб укажет нам на наши ошибки. Что касается пропущенного гола, это моя грубая ошибка. Соперник сразу нас за это наказал, ведь у “Черноморца” очень быстрые игроки в атаке, которые сумели сразу же выбежать вперёд и реализовать этот момент. Хочу извиниться перед партнёрами за такую грубую ошибку.

Следующий матч у нас вновь с “Шахтёром”. Конечно, мы будем играть только на победу. Надеюсь, мы хорошо подготовимся к этому противостоянию и сумеем взять реванш за поражение в Суперкубке. Считаю, что готовы в физическом плане и с каждым матчем должны лишь прибавлять», — цитирует Ярмоленко сайт киевлян.

18.07.2017 19:00 основной раунд: 1-й тур
Динамо К 2:1 Черноморец Од
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Сергей Ребров Александр Бабич
Голы
22′ Гонсалес Д.  
42′ Ярмоленко А.  
  Хобленко А. 13′
Статистика
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