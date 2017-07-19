Ярмоленко: Извиняюсь перед «Динамо» К за грубую ошибку в игре с «Черноморцем»

«Получилась тяжёлая игра, очень непростые три очка для нас. Тяжело проводить домашний матч без родных болельщиков. Самое главное — сумели выиграть такой непростой поединок, эта победа, как говорится, в копилку. Завтра на теоретическом занятии сделаем разбор игры, тренерский штаб укажет нам на наши ошибки. Что касается пропущенного гола, это моя грубая ошибка. Соперник сразу нас за это наказал, ведь у “Черноморца” очень быстрые игроки в атаке, которые сумели сразу же выбежать вперёд и реализовать этот момент. Хочу извиниться перед партнёрами за такую грубую ошибку.



Следующий матч у нас вновь с “Шахтёром”. Конечно, мы будем играть только на победу. Надеюсь, мы хорошо подготовимся к этому противостоянию и сумеем взять реванш за поражение в Суперкубке. Считаю, что готовы в физическом плане и с каждым матчем должны лишь прибавлять», — цитирует Ярмоленко сайт киевлян.