Соперник ЦСКА в ЛЧ греческий АЕК сыграл вничью с «Гентом» в товарищеском матче
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Соперник московского ЦСКА в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов греческий АЕК сыграл вничью с бельгийским «Гентом» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:1. В составе АЕКа отличился Петрос Манталос на 73-й минуте.
Первая игра ЦСКА с АЕКом состоится 25 июля в Афинах, ответная — 2 августа в Москве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter