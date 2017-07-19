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19 июля 2017, 22:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник ЦСКА в ЛЧ греческий АЕК сыграл вничью с «Гентом» в товарищеском матче

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Соперник московского ЦСКА в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов греческий АЕК сыграл вничью с бельгийским «Гентом» в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:1. В составе АЕКа отличился Петрос Манталос на 73-й минуте.

Первая игра ЦСКА с АЕКом состоится 25 июля в Афинах, ответная — 2 августа в Москве.

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