«Вест Хэм» заинтересован в трансфере футболиста «Байера» Хавьера Эрнандеса

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По информации источника, главный тренер «молотобойцев» Славен Билич высоко оценивает мастерство 29-летнего нападающего, и сделка должна завершиться успехом для английского клуба в течение ближайших нескольких дней.

Чичарито летом 2015 года перешел в «Байер» из английского «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2010 года. Он связан с немецким клубом контрактом до июня 2018 года. Также у мексиканца в активе один сезон-2014/15 за мадридский «Реал», за который он выступал на правах аренды.

В минувшем сезоне Чичарито провел 26 матчей в бундеслиге, забил 11 мячей. Также на его счету 8 игр и 1 мяч в Лиге чемпионов, и еще 4 матча и 1 мяч за сборную Мексики на Кубке конфедераций-2017 в России.