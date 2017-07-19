Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30437913/
19 июля 2017, 22:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Вест Хэм» заинтересован в трансфере футболиста «Байера» Хавьера Эрнандеса

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в переходе форварда сборной Мексики по футболу и леверкузенского «Байера» Хавьера Эрнандеса, также известного по прозвищу Чичарито, сообщает Sky Sports.

Лондонский <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед заинтересован в переходе форварда сборной Мексики по футболу и леверкузенского <span class=error>Байера</span> <span class=error>Хавьера</span> Эрнандеса также известного по прозвищу Чичарито сообщает Sky Sports. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, главный тренер «молотобойцев» Славен Билич высоко оценивает мастерство 29-летнего нападающего, и сделка должна завершиться успехом для английского клуба в течение ближайших нескольких дней.

Чичарито летом 2015 года перешел в «Байер» из английского «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2010 года. Он связан с немецким клубом контрактом до июня 2018 года. Также у мексиканца в активе один сезон-2014/15 за мадридский «Реал», за который он выступал на правах аренды.

В минувшем сезоне Чичарито провел 26 матчей в бундеслиге, забил 11 мячей. Также на его счету 8 игр и 1 мяч в Лиге чемпионов, и еще 4 матча и 1 мяч за сборную Мексики на Кубке конфедераций-2017 в России.

Байер
Новости Матчи Состав Статистика
Вест Хэм Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Хенти перешёл из «Локомотива» в «Видеотон»

Хенти перешёл из «Локомотива» в «Видеотон»

Нападающий «Локомотива» Эзекил Хенти продолжит карьеру в «Видеотоне», сообщает пресс-служба венгерского клуба. Соглашение игрока с командой из Секешфехервара рассчитано на три года. Сумма сделки не разглашается.
Еще 7 новостей  Все новости
19 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Лопырева и Басков сыграют свадьбу в Грозном 5 октября

Прыгуна в воду переполнили эмоции после смены гражданства с Украины на РФ