Хенти перешёл из «Локомотива» в «Видеотон»

«Очень рад здесь находиться. “Видеотон” давно считается одним из лучших клубов Венгрии. О венгерском футболе пока знаю не слишком много, но постараюсь как можно скорее познакомиться с ним поближе. Буду стремиться приносить команде максимальную помощь, забивая голы», — сказал Хенти.

В «Локомотиве» Хенти играл с февраля прошлого года. За это время форвард сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. Вторую половину минувшего сезона Эзекил провёл на правах аренды в «Бани Яс» из ОАЭ.