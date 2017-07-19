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19 июля 2017, 20:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» объявил, что договорился с «Реалом» о трансфере Мораты

«Челси» объявил, что договорился с мадридским «Реалом» о трансфере нападающего Альваро Мораты.

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«Челси» и «Реал» согласовали условия трансфера Альваро Мораты. Теперь клуб приступил к обсуждению условий личного контракта с Моратой, который в ближайшее время пройдёт процедуру медицинского осмотра", — сообщается на официальном сайте «Челси».

В прошлом сезоне 24-летний игрок провёл за «Реал» в Примере 26 матчей (14 — с первых минут), в которых забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи, а также получил 8 жёлтых карточек.

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