Голкипер сборной Англии по футболу Фостер подписал новый контракт с «Саутгемптоном»

Прежний контракт 29-летнего вратаря был рассчитан до 2021 года.

Фостер перешел в «Саутгемптон» летом 2014 года из шотландского «Селтика». В прошедшем сезоне он сыграл 48 матчей, пропустив 55 мячей. На счету Фостера шесть встреч за сборную Англии.