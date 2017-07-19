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19 июля 2017, 19:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Голкипер сборной Англии по футболу Фостер подписал новый контракт с «Саутгемптоном»

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Голкипер сборной Англии Фрейзер Фостер заключил новый пятилетний контракт с «Саутгемптоном», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Прежний контракт 29-летнего вратаря был рассчитан до 2021 года.

Фостер перешел в «Саутгемптон» летом 2014 года из шотландского «Селтика». В прошедшем сезоне он сыграл 48 матчей, пропустив 55 мячей. На счету Фостера шесть встреч за сборную Англии.

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