Голкипер сборной Англии по футболу Фостер подписал новый контракт с «Саутгемптоном»
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Голкипер сборной Англии Фрейзер Фостер заключил новый пятилетний контракт с «Саутгемптоном», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Прежний контракт 29-летнего вратаря был рассчитан до 2021 года.
Фостер перешел в «Саутгемптон» летом 2014 года из шотландского «Селтика». В прошедшем сезоне он сыграл 48 матчей, пропустив 55 мячей. На счету Фостера шесть встреч за сборную Англии.
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