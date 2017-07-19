Гвардиола: Браво и Агуэро останутся в «Ман Сити», по новичкам есть варианты

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«Клаудио Браво будет нашим голкипером в следующем сезоне. «Манчестер Сити» войдёт в сезон с Эдерсоном, Браво и нашими молодыми вратарями. В прошлом сезоне из-за травм много пропустил Габриэл Жезус. Я бы хотел, чтобы он побольше поиграл вместе с Агуэро. Вы знаете моё мнение по Агуэро. Это наш игрок, он остаётся в команде.