Футбольный клуб «Ордабасы» продали за полмиллиарда тенге на торгах

Многие годы расходами клуба занимался городской бюджет. И вот теперь он приватизирован. Правда, кто стал его новым владельцем, пока неизвестно. Сообщается, что на торгах за футбольного лидера боролись три потенциальных хозяина — «БИИК» Спорт сервис, Спортивный центр «Намыс» и частное лицо.

Ранее информация о продаже акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб “Ордабасы” появилась на сайте реестра государственного имущества gosreestr.kz. Стартовая цена была установлена в размере 248 миллионов тенге. Желающих приобрести ордабасинцев нашлось трое: среди них “БИИК” Спорт сервис», спортивный центр «Намыс» и частное лицо.

Кто из них заплатил рекордные 502 миллиона тенге, в областном управлении финансов не сообщили, сославшись на то, что договор еще не заключен.

Футбольный клуб «Ордабасы» был образован в 1998 году под названием «Томирис». В 2003 получил свое последнее название. В текущем сезоне премьер-лиги клуб занимает третье место с 38 очками.

Напомним, «Ордабасы» вылетел из Лиги Европы на стадии первого квалификационного раунда, уступив по сумме двух матчей боснийскому «Широки Бриег».