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19 июля 2017, 19:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Воронин: Теперь даже жалко ребят, которые выступают в чемпионате Украины

Бывший нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин отметил, что прекратил смотреть чемпионат Украины.

Бывший нападающий сборной Украины и московского Динамо Андрей <span class=error>Воронин</span> отметил что прекратил смотреть чемпионат Украины. Увеличить
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«Я вообще не смотрю чемпионат Украины. Могу посмотреть матчи украинских команд в еврокубках разве что. В последние годы в УПЛ произошел большой спад, мало команд, неинтересно смотреть.

Мы вернулись на 20 лет назад, когда распался Советский Союз, и украинский футбол только становился на ноги. Его вывели на приличный уровень, приезжали звездные футболисты играть. А теперь даже жалко ребят, которые здесь выступают», — сказал Воронин в эфире телеканала «2+2».

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