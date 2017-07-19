Воронин: Теперь даже жалко ребят, которые выступают в чемпионате Украины

«Я вообще не смотрю чемпионат Украины. Могу посмотреть матчи украинских команд в еврокубках разве что. В последние годы в УПЛ произошел большой спад, мало команд, неинтересно смотреть.



Мы вернулись на 20 лет назад, когда распался Советский Союз, и украинский футбол только становился на ноги. Его вывели на приличный уровень, приезжали звездные футболисты играть. А теперь даже жалко ребят, которые здесь выступают», — сказал Воронин в эфире телеканала «2+2».