Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30436472/
19 июля 2017, 18:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Алли признан самым дорогим молодым игроком мира, Мбаппе — второй

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли признан самым дорогим игроком мира в возрастной категории до 21 года по версии Soccerex.

Полузащитник Тоттенхэм Хотспур Деле <span class=error>Алли</span> признан самым дорогим игроком мира в возрастной категории до 21 года по версии Soccerex. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футболист сборной Англии провёл очень яркий сезон в АПЛ, забив 18 голов в 37 матчах и войдя в пятёрку лучших игроков лиги по версии болельщиков. Сейчас его стоимость, которая складывается из таких показателей, как возраст, позиция, продолжительность контракта, количество голов и матчей на международном уровне, оценивается в € 82,6 млн.

Второе место в рейтинге занимает нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, его трансферная стоимость — € 61,7 млн. Третий — нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле, которого оценивают в € 60,9 млн.

Самые дорогие молодые игроки мира:
1. Деле Алли («Тоттенхэм») — € 82,6 млн;
2. Килиан Мбаппе («Монако») — € 61,7 млн;
3. Усман Дембеле («Боруссия» Д) — € 60,9 млн;
4. Лерой Зане («Манчестер Сити») — € 51,1 млн;
5. Марко Асенсио («Реал») — € 42,7 млн;
6. Габриэл Жезус («Манчестер Сити») — € 42,6 млн;
7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — € 40,6 млн;
8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — € 40,5 млн;
9. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — € 35,6 млн;
10. Кингсли Коман («Бавария») — € 35 млн.

Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Английские страдания Мораты: «Челси» вместо «МанЮнайтед»

Английские страдания Мораты: «Челси» вместо «МанЮнайтед»

Один из лучших нападающих Испании Альваро Мората все-таки покинет мадридский «Реал». При этом 24-летний форвард перебирается на Туманный Альбион, но, как оказалось, не в «Манчестер Юнайтед», куда его сватали всю весну, а в лондонский «Челси».
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера