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Футболист сборной Англии провёл очень яркий сезон в АПЛ, забив 18 голов в 37 матчах и войдя в пятёрку лучших игроков лиги по версии болельщиков. Сейчас его стоимость, которая складывается из таких показателей, как возраст, позиция, продолжительность контракта, количество голов и матчей на международном уровне, оценивается в € 82,6 млн.



Второе место в рейтинге занимает нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, его трансферная стоимость — € 61,7 млн. Третий — нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле, которого оценивают в € 60,9 млн.



Самые дорогие молодые игроки мира:

1. Деле Алли («Тоттенхэм») — € 82,6 млн;

2. Килиан Мбаппе («Монако») — € 61,7 млн;

3. Усман Дембеле («Боруссия» Д) — € 60,9 млн;

4. Лерой Зане («Манчестер Сити») — € 51,1 млн;

5. Марко Асенсио («Реал») — € 42,7 млн;

6. Габриэл Жезус («Манчестер Сити») — € 42,6 млн;

7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — € 40,6 млн;

8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — € 40,5 млн;

9. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — € 35,6 млн;

10. Кингсли Коман («Бавария») — € 35 млн.