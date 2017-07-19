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19 июля 2017, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Вести.Ru

Английские страдания Мораты: «Челси» вместо «МанЮнайтед»

Один из лучших нападающих Испании Альваро Мората все-таки покинет мадридский «Реал». При этом 24-летний форвард перебирается на Туманный Альбион, но, как оказалось, не в «Манчестер Юнайтед», куда его сватали всю весну, а в лондонский «Челси».

Один из лучших нападающих Испании <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Мората</span> <nobr>все-таки</nobr> покинет мадридский Реал. При этом 24-летний форвард перебирается на Туманный <span class=error>Альбион</span> но как оказалось не в Манчестер Юнайтед куда его сватали всю весну а в лондонский <span class=error>Челси</span>. Увеличить
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Клуб Романа Абрамовича перехватил у манкунианцев инициативу в переговорах с испанцем и они находятся в завершающей стадии, утверждает «Спорт сегодня» со ссылкой на Sky Sports Italia. Пока неизвестны финансовые условия грядущего трансфера, но по всем показателям он станет очень крупным.

Ведь кроме «МанЮнайтед» и «Челси» на испанского нападающего претендовал и итальянский «Милан», причем «россонери» стали единственными, кто открыл свои «карты» в плане денег: за Морату «Реалу» было предложено 85 млн евро. Но, похоже, сам испанский форвард мечтает играть в Англии.

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