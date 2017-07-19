Английские страдания Мораты: «Челси» вместо «МанЮнайтед»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Клуб Романа Абрамовича перехватил у манкунианцев инициативу в переговорах с испанцем и они находятся в завершающей стадии, утверждает «Спорт сегодня» со ссылкой на Sky Sports Italia. Пока неизвестны финансовые условия грядущего трансфера, но по всем показателям он станет очень крупным.

Ведь кроме «МанЮнайтед» и «Челси» на испанского нападающего претендовал и итальянский «Милан», причем «россонери» стали единственными, кто открыл свои «карты» в плане денег: за Морату «Реалу» было предложено 85 млн евро. Но, похоже, сам испанский форвард мечтает играть в Англии.