Английские страдания Мораты: «Челси» вместо «МанЮнайтед»
Один из лучших нападающих Испании Альваро Мората
все-таки покинет мадридский «Реал». При этом 24-летний форвард перебирается на Туманный Альбион, но, как оказалось, не в «Манчестер Юнайтед», куда его сватали всю весну, а в лондонский «Челси».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Клуб Романа Абрамовича перехватил у манкунианцев инициативу в переговорах с испанцем и они находятся в завершающей стадии, утверждает «Спорт сегодня» со ссылкой на Sky Sports Italia. Пока неизвестны финансовые условия грядущего трансфера, но по всем показателям он станет очень крупным.
Ведь кроме «МанЮнайтед» и «Челси» на испанского нападающего претендовал и итальянский «Милан», причем «россонери» стали единственными, кто открыл свои «карты» в плане денег: за Морату «Реалу» было предложено 85 млн евро. Но, похоже, сам испанский форвард мечтает играть в Англии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter