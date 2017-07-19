Клуб Витселя разгромил команду Халка в Кубке Китая

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль на свой счёт записал бразильский нападающий Алешандре Пато, а ещё один гол забил Ван Сяолун. В составе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с первых минут на поле появился экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, а в стартовом составе «Шанхай СИПГ» был другой бывший игрок питерского клуба нападающий Халк.

В ответном матче «Шанхай СИПГ» примет на своём поле «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Встреча состоится 1 августа.

Кубок Китая, ¼ финала.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» — «Шанхай СИПГ» — 3:0.

Голы: Сяолун, 31 (1:0); Пато, 73 (2:0); Пато, 87 (3:0).