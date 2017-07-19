«Ювентус» объявил о подписании четырехлетнего контракта с вратарем «Арсенала» Щенсным

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Итальянский клуб в среду презентовал футболиста, который будет выступать под 23-м номером. Соглашение с 27-летним поляком рассчитано до 30 июня 2021 года. Ранее Gazzetta dello Sport сообщала, что «Ювентус» заплатит за трансфер вратаря девять миллионов евро.

Последние два сезона Щенсный выступал за римскую «Рому» на правах аренды, став в ее составе серебряным и бронзовым призером чемпионата Италии.