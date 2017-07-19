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19 июля 2017, 17:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ювентус» объявил о подписании четырехлетнего контракта с вратарем «Арсенала» Щенсным

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о переходе вратаря сборной Польши по футболу Войцеха Щенсного из лондонского «Арсенала».

<em>МОСКВА 19 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Туринский <span class=error>Ювентус</span> на своем официальном сайте объявил о переходе вратаря сборной Польши по футболу <span class=error>Войцеха</span> <span class=error>Щенсного</span> из лондонского Арсенала. Увеличить
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Итальянский клуб в среду презентовал футболиста, который будет выступать под 23-м номером. Соглашение с 27-летним поляком рассчитано до 30 июня 2021 года. Ранее Gazzetta dello Sport сообщала, что «Ювентус» заплатит за трансфер вратаря девять миллионов евро.

Последние два сезона Щенсный выступал за римскую «Рому» на правах аренды, став в ее составе серебряным и бронзовым призером чемпионата Италии.

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