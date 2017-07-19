Швайнштайгер, Кака и Ховард сыграют против «Реала»

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Самыми известными игроками сборной MLS является чемпион мира немец Бастиан Швайнштайгер, бразилец Кака, испанец Давид Вилья, итальянец Себастьян Джовинко, серб Неманья Николич, аргентинец Игнасио Пьятти и американцы Тим Ховард и Майкл Брэдли.

В состав сборной на матч с «Реалом» также вошли вратарь Стефан Фрай, защитники Дамаркус Бисли, Грэг Гарза, Эрнан Грана, Мэтт Хеджс, Джон Каппельхоф, Майкл Паркхёрст, Йеле ван Дамм, Грэм Зуси, игроки средней линии и нападения Келлин Акоста, Мигел Альмирон, Дэкс Маккарти, Диего Валери, Джози Алтидор и Доминик Дуайер.