Швайнштайгер, Кака и Ховард сыграют против «Реала»
Руководство сильнейшего футбольного клуба Старого Света мадридского «Реала» анонсировало проведение во время турне команды по США матча со сборной ведущей американской Лиги — MLS. Против команды Зинедина Зидана сыграют многие бывшие звезды Европы и Америки.
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Самыми известными игроками сборной MLS является чемпион мира немец Бастиан Швайнштайгер, бразилец Кака, испанец Давид Вилья, итальянец Себастьян Джовинко, серб Неманья Николич, аргентинец Игнасио Пьятти и американцы Тим Ховард и Майкл Брэдли.
В состав сборной на матч с «Реалом» также вошли вратарь Стефан Фрай, защитники Дамаркус Бисли, Грэг Гарза, Эрнан Грана, Мэтт Хеджс, Джон Каппельхоф, Майкл Паркхёрст, Йеле ван Дамм, Грэм Зуси, игроки средней линии и нападения Келлин Акоста, Мигел Альмирон, Дэкс Маккарти, Диего Валери, Джози Алтидор и Доминик Дуайер.
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