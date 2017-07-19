Серж Татьефанг: Кабананга предлагали огромные деньги в Китае

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Личный тренер и представитель игроков «Астаны» — Патрика Твумаси и Джуниора Кабананга в интервью Prosports.kz рассказал почему его подопечные еще играют за «Астану» и какой контракт предлагали конголезцу в Китае.

— Серж, расскажите о своем игровом прошлом и с каких пор вы начали работать в Казахстане?

— В прошлом я футболист, играл в Мексике («Монтеррей»), России (СКА-Хабаровск), Литве («Банга») и Латвии («Сконто», «Вентспилс»), при этом в последние годы я работал индивидуальным тренером. В частности, первым моим клиентом в Казахстане стал Фокси Кетевоама, потом уже начал работать с Джуниором Кабананга и Патриком Твумаси, помогал им в разных деталях, которые сразу не видны болельщику.

— Как именно началось ваше сотрудничество с Фокси, Патриком и Джуниором?

— Я играл на трех континентах и в течении всего этого периода понял, что у каждого человека есть внутренняя сила, которая способна позволять человеку добиваться определенных высот. Именно игровая карьера помогла мне познакомиться с разными людьми из мира футбола.

— Почему в итоге завершили карьеру?

— Я получил травму, но футбол всегда был смыслом моей жизни, и я решил, что хочу поделиться своим опытом и знаниями, накопленными в разных странах.

— Вы играли за хабаровский СКА, как вас туда занесла судьба и насколько тяжело пришлось?

— Самое главное в таком вопросе — желание, если ты хочешь, то все будет нормально. Тоже самое я часто говорю Патрику и Джуниору. Когда я ехал в Россию я знал, что такое Москва, но совершенно не подозревал, что такое Хабаровск. Моя адаптация ускорилась в тот момент, когда я решил, что должен выучить русский язык, потому что осознавал, что мне необходимо разговаривать с партнерами по команде, понимать культуру страны, в которой живу.

— Вы прекрасно говорите на русском, помогали ли вам игроки, тренеры с изучением языка?

— Да, когда я был в дубле ФК «Москва» капитан клуба Сергей Семак игравший в ПСЖ и говоривший на французском сказал мне: «Серж, ты должен выучить язык и тогда будет гораздо легче». Позже мне помогал и Алексей Поддубский — нынешний тренер СКА.

— Сталкивались ли вы с проявлением расизма в России, учитывая, что это была середина 2000-х?

— Благодарю бога, что такого не случалось со мной, думаю, что если человек искренне и душевно относиться к другим, то он получает взамен такое же отношение. На всех континентах меня принимали, как своего, в России у меня есть хорошие знакомства, благодарен судьбе за это время.

— Летать особенно из Африки в Хабаровск это мягко говоря сложно?

— Ну да, в Европе я летал меньше чем в России, лететь из Хабаровска в Калининград — это конечно то еще приключение. Но футбол именно в этом и заключается, это не только спорт, это школа жизни.

— Говоря подробнее о Джуниоре Кабананга, в этом году его прогресс и результативность очевидна. Какие факторы помогли ему так прибавить?

— Как я говорил ранее, у каждого человека есть внутренняя сила и огромный потенциал и я помогал ему найти эту силу для достижения результата. В отношении Джуниора существует ключевой момент: он почувствовал уверенность, после работы, которую проделал тренерский штаб «Астаны» и мы лично вместе с ним.

— В чем именно заключается ваша работа с Джуниором и Патриком?

— Мы обсуждаем все моменты, личные и спортивные. В футбол играют не роботы, а люди, им всегда нужна поддержка. Патрик и Джуниор каждый день рассказывают о своем состоянии, физическом, моральном, что их беспокоит и мы вместе ищем лучшее решение. Например, когда Джуниор играл в «Карабюкспоре» был матч, где он сыграл 90 минут, забил отличный гол, а на следующую игру он даже не попал в заявку, хотя думал, что будет в основе. Это был нелегкий момент для него, но я сказал, что он должен забыть про это и продолжать работать, доказать, что он достоин играть в стартовом составе и он каждый день старается в этом плане. И вы сами видите, какого результата сейчас он добился.

— Сколько конкретных предложений к нему было после Кубка Африки-2017?

— Абсолютно конкретных — девять предложений. Были три команды из Бельгии, одна из них лидер, плюс команда из французской Лиги 1, аутсайдер турецкого чемпионата, а также клубы из Китая и Саудовской Аравии.

— Сколько предлагали денег в Китае?

— Очень много. Не готов назвать точную цифру, но это были огромные деньги.

— Во сколько раз больше чем в «Астане»?

— Не могу сказать. Но я всегда ему говорю, что в жизни главное — человеческие отношения, это важнее денег, поэтому он играет в «Астане».

— Джуниор ведь наверняка рассматривал эти предложения?

— Мы обсуждали этот вопрос. У каждого человека есть цель, если Джуниор еще в «Астане» значит такова судьба и он должен продолжать работать. Десять лет назад в Африке никто не знал, что такое «Астана» и Казахстан, а сегодня поверьте мне, вы приедете в Африку и люди знают или по крайней мере слышали о таком клубе, как «Астана». Этот вклад в популяризацию внес не только Джуниор, но и Патрик с Фокси. Так вот, возвращаясь к вопросу о предложениях, у Джуниора есть цель в «Астане», он идет к ней, и он с большим уважением относиться к клубу, стране, тренерскому штабу, который ему помогает, руководству и поэтому на данный момент он чувствует себя комфортно.

— Говорят, что к Джуниору присматривались даже клубы АПЛ?

— Именно, что присматривались, они следили за ним, но клуб не могу назвать.

— Патрик Твумаси также находится в отличной форме, особенно в последние месяцы, есть ли к нему интерес со стороны зарубежных клубов?

— Думаю, если он будет играть на уровне, который сейчас показывает, то он точно уедет в Европу.

— И еще мы не забываем про Фокси, была информация, что им интересовался «Кайсар», это правда?

— Не знаю, но у меня есть информация, что Фокси хочет вернуться в Казахстан, он знает страну, культуру, болельщики любят его. Пока он ждет предложений.

— И наконец про Каньяса с которым вы также сотрудничали. Он покинул «Астану», сейчас находится в Колумбии, каковы его дальнейшие планы?

— Он также открыт для предложений. Я скажу так, иногда мы ошибаемся, но понимаем, что ошиблись только спустя некоторое время, и еще иногда дети думают, что они умнее, чем родители, но что поделать, они все равно любят своих детей. В конце нашей беседы, я хотел бы поблагодарить болельщиков «Астаны» за поддержку и попросить всех приходить почаще на стадион, потому что именно они являются главным источником мотивации для игроков. Руководители клуба, тренерский штаб и футболисты проделывают огромную работу в течении недели, чтобы порадовать всех болельщиков, обязательно приходите на стадион, ведь победы «Астаны» это победы всего Казахстана.