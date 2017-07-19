«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Баварию» на Международном кубке чемпионов

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Основное время встречи, состоявшейся на «Шанхай стэдиуме», завершилось вничью (1:1), так что победителя пришлось определять в серии пенальти.

На гол Роберта Левандовского, который на 9-й минуте открыл счёт ударом с 11-метровой отметки, «Арсенал» ответил результативным ударом Алекса Айуоби на четвёртой компенсированной к основному времени матча минуте — 1:1. В серии пенальти удача была на стороне «Арсенала» (3:2).

Пенальти в составе «Баварии» забили: Матс Хуммельс, Кингсли Коман. Не забили: Давид Алаба, Ренату Саншеш, Хуан Бернат.