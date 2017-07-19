Игорь Криушенко покинул «Торпедо"-БелАЗ
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко, как и анонсировал «Прессбол» 17 июля, попрощался с игроками «Торпедо"-БелАЗ и покинул команду.
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Видимо, что-то случилось...
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Преемником рулевого на ближайшее время станет один из его бывших клубных помощников в статусе исполняющего обязанности. В числе таковых в торпедовский штаб входят Олег Кузьменок (впрочем, он помогает Криушенко в сборной), Игорь Тарловский, а также спортивный директор Андрей Зыгмантович.
Криушенко продолжит тренировать национальную дружину нашей страны. Наставник начал совмещать посты в марте 2017 года, первый круг чемпионата Беларуси-2017 «Торпедо"-БелАЗ завершило на шестом месте с 24 набранными очками.
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