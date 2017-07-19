«Халл Сити» подписал контракт с Фрейзером Кэмпбеллом

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Форвард подписал соглашение в качестве свободного агента. Предыдущим клубом Кэмбелла был лондонский «Кристал Пэлас», за который он выступал последние три сезона. Нападающий, являющийся воспитанником «Манчестер Юнайтед», ранее уже играл в «Халл Сити» — в сезоне-2007/08 он забил 15 голов в 34 матчах будучи в аренде.

Контракт 29-летнего игрока с «Халл Сити» рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. На протяжении карьеры футболист также выступал за «Тоттенхэм» и «Сандерленд».