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19 июля 2017, 8:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Халл Сити» подписал контракт с Фрейзером Кэмпбеллом

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Футбольный клуб «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, подписал контракт с нападающим Фрейзером Кэмпбеллом, сообщается на сайте команды из второй по значимости английской лиги.

Футбольный клуб Халл Сити главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий подписал контракт с нападающим Фрейзером Кэмпбеллом сообщается на сайте команды из второй по значимости английской лиги. Увеличить
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Форвард подписал соглашение в качестве свободного агента. Предыдущим клубом Кэмбелла был лондонский «Кристал Пэлас», за который он выступал последние три сезона. Нападающий, являющийся воспитанником «Манчестер Юнайтед», ранее уже играл в «Халл Сити» — в сезоне-2007/08 он забил 15 голов в 34 матчах будучи в аренде.

Контракт 29-летнего игрока с «Халл Сити» рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. На протяжении карьеры футболист также выступал за «Тоттенхэм» и «Сандерленд».

«Халл» по итогам минувшего сезона вылетел из английской премьер-лиги. Слуцкий, который ранее возглавлял московский ЦСКА и сборную России, был назначен главным тренером «тигров» в июне.

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