Хави раскритиковал «Барселону» за работу с ее воспитанниками
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», раскритиковал испанский гранд.
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Хави считает, что в последнее время в каталонском клубе не осуществлялась надлежащая работа.
«В целом “Барселона” пребывала в спячке. Они думали, что корабль может плыть один. Необходимо усиливать “кантеру” клуба и её модель игры. Молодой футболист должен понимать философию игры главной команды перед тем, как пополнит её ряды. Тренеры, работающие с “кантерой”, должны формировать игроков и учить их. Какой смысл в том, чтобы выигрывать детские турниры? Нужно формировать детей! Да, тем лучше, если ты выигрываешь турнир, но это не может быть самоцелью», — приводит слова Хави The Tactical Room.
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