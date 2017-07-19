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19 июля 2017, 8:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Marca: Гвардиола убедил Данило перейти в «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Данило находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити», утверждает Marca.

Marca: Гвардиола убедил Данило перейти в Манчестер Сити - Фото Увеличить
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Сумма трансфера составит примерно € 30−35 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал условия личного контракта с 26-летним бразильцем. Однако пассивность синих привела к тому, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола перехватил инициативу и лично убедил игрока перебраться к нему в команду.

Данило перешёл в «Реал» в 2015 году из «Порту». «Королевский клуб» заплатил за него € 31,5 млн. По итогам предыдущего сезона бразилец принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 2 результативных передач. Контракт игрока с испанским грандом рассчитан до лета 2021 года.

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