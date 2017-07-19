«Халл Сити» объявил о подписании контракта по схеме «2+1» с Ф. Кэмпбеллом

29-летний форвард перебрался в стан «тигров» на правах свободного агента. Контракт подписан по схеме «2+1».

«Я рад, что снова стал “тигром”. Надеюсь, в этот раз у меня всё получится не хуже, чем в предыдущий. С нетерпением жду своего дебюта», — сказал Кэмпбелл.