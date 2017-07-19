Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30427248/
19 июля 2017, 1:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Sky Sports: Алексис Санчес — главная цель ПСЖ в летнее трансферное окно

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес является главной целью «ПСЖ» в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Нападающий Арсенала <span class=error>Алексис</span> <span class=error>Санчес</span> является главной целью <span class=error>ПСЖ</span> в летнее трансферное окно сообщает Sky Sports. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает через год и в недавнем интервью футболист заявил, что хочет играть в Лиге чемпионов.

В то же время 28-летний форвард признал, что его будущее зависит от «Арсенала», а главный тренер лондонской команды Арсен Венгер заявил, что Санчес не будет продан.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет приобрести у «Барселоны» нападающего Неймара и готов заплатить отступные в размере € 222 млн.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера