Sky Sports: Алексис Санчес — главная цель ПСЖ в летнее трансферное окно
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес является главной целью «ПСЖ» в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.
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Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает через год и в недавнем интервью футболист заявил, что хочет играть в Лиге чемпионов.
В то же время 28-летний форвард признал, что его будущее зависит от «Арсенала», а главный тренер лондонской команды Арсен Венгер заявил, что Санчес не будет продан.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет приобрести у «Барселоны» нападающего Неймара и готов заплатить отступные в размере € 222 млн.
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