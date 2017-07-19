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Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает через год и в недавнем интервью футболист заявил, что хочет играть в Лиге чемпионов.

В то же время 28-летний форвард признал, что его будущее зависит от «Арсенала», а главный тренер лондонской команды Арсен Венгер заявил, что Санчес не будет продан.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет приобрести у «Барселоны» нападающего Неймара и готов заплатить отступные в размере € 222 млн.