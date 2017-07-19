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19 июля 2017, 1:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий: «Халл» показал характер во втором тайме матча с «Бристоль Роверс»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал первую победу на посту наставника команды.

«Халл» в контрольном матче обыграл со счётом 2:1 «Бристоль Роверс», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола.

«Я удовлетворен игрой. Мы плохо сыграли в первом тайме. В перерыве сказал игрокам, что во второй половине встречи нам нужно изменить скорости. Думаю, после перерыва «Халл» играл гораздо лучше. Мы показали характер и мастерство во втором тайме.

Вишенкой на торте стал гол Боуэна в концовке встречи. Он действительно заслуживал этого гола. Боуэн качественный и квалифицированный игрок. Он всегда усердно трудится и является хорошим универсальным футболистом, — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».

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