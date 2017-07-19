Слуцкий: «Халл» показал характер во втором тайме матча с «Бристоль Роверс»

«Халл» в контрольном матче обыграл со счётом 2:1 «Бристоль Роверс», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола.

«Я удовлетворен игрой. Мы плохо сыграли в первом тайме. В перерыве сказал игрокам, что во второй половине встречи нам нужно изменить скорости. Думаю, после перерыва «Халл» играл гораздо лучше. Мы показали характер и мастерство во втором тайме.