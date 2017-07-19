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19 июля 2017, 0:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Трансфер Шика из «Сампдории» в «Ювентус» был отменён

Трансфер нападающего «Сампдории» Патрика Шика в «Ювентус» не состоится, сообщает официальный сайт генуэзской команды.

«Сампдория» и «Ювентус» пришли к соглашению о том, чтобы не совершать трансфер игрока Патрика Шика, — говорится в сообщении пресс-службы генуэзцев.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что трансфер Шика из «Сампдории» в «Ювентус» затянулся в связи с тем, что у игрока при медицинском осмотре были выявлены проблемы с сердцем. Позже президент генуэцев Массимо Ферреро назвал эту информацию слухом.

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