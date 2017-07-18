Конте подписал новый контракт с «Челси»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте подписал новое соглашение с лондонским клубом.
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Новый контракт итальянского специалиста будет рассчитан на два года, сообщает официальный сайт «Челси».
«Я очень рад тому, что подписал новый контракт с «Челси». Мы чрезвычайно усердно работали в предыдущем сезоне для того, чтобы добиться
Болельщики «Челси» оказали мне большую поддержку с того, момента, как я пришёл в клуб год назад. Важно, чтобы мы и в дальнейшем вместе добивались успеха, — сказал Конте.
«Антонио добился невероятного успеха в прошлом сезоне. Он быстро адаптировался к английскому футболу и привёл клуб к победе в АПЛ. Его новый контракт с “Челси” обозначает веру клуба в то, что он с командой может продолжить добиваться результатов на внутренней и международной арене», — сказала директор «Челси» Марина Грановская.
Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и привёл клуб к победе в английской
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