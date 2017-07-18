Конте подписал новый контракт с «Челси»

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Новый контракт итальянского специалиста будет рассчитан на два года, сообщает официальный сайт «Челси».

«Я очень рад тому, что подписал новый контракт с «Челси». Мы чрезвычайно усердно работали в предыдущем сезоне для того, чтобы добиться чего-то чудесного, чем я горжусь. Теперь нам предстоит работать ещё усерднее, чтобы остаться наверху.

Болельщики «Челси» оказали мне большую поддержку с того, момента, как я пришёл в клуб год назад. Важно, чтобы мы и в дальнейшем вместе добивались успеха, — сказал Конте.

«Антонио добился невероятного успеха в прошлом сезоне. Он быстро адаптировался к английскому футболу и привёл клуб к победе в АПЛ. Его новый контракт с “Челси” обозначает веру клуба в то, что он с командой может продолжить добиваться результатов на внутренней и международной арене», — сказала директор «Челси» Марина Грановская.