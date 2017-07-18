По армейской системе. Есть первая победа Слуцкого!
«Халл» Леонида Слуцкого вырвал волевую победу в товарищеском матче с клубом «Бристол Роверс».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ХАЛЛ — БРИСТОЛ РОВЕРС — 2:1 (0:0)
Голы: Гаффни, 51 (0:1). Эрнандес, 67 (1:1). Боуэн, 88 (2:1).
«Халл» (Кингстон-апон-Халл): Макгрегор, Ленихэн (Бэтти, 46), Кларк, Доусон, Аина, Хенриксен, Клукас, Боуэн, Эвандру (Уэйр, 12, Олли, 82), Грощицки (Клэкстоун, 46), Эрнандес (Луэр, 79).
Леониду Слуцкому не позавидуешь. Он, понятное дело, мечтает сразу же заявить о себе в Англии как о сильном специалисте, решающем высоки задачи. И болельщики «Халла» в целом приняли его достаточно тепло. Улыбчивость российского специалиста этому здорово поспособствовала.
«Я не знаю, какой он тренер, но он милашка — это точно», — примерно так реагировали болельщики «Халла» после первой
Но беда в том, что тренер, каким бы он классным не был, не способен добиться серьезного прогресса и результата, когда у него нет игроков. А уж если фанаты открыто протестуют против клубного руководства…
Египетский владелец «Халла» Ассем Аллам и его сын Эхаб, заведующий всеми делами, давно уже вызывают неприязнь у публики. И неприязнь эта перетекает в ненависть на фоне обещаний о желании вернуться в
Наоборот, ряды «Халла» продолжают редеть. За те несколько дней, что прошли после первого матча Слуцкого во главе «тигров» (в котором они проиграли 1:2 «Оксфорду» — клубу третьего по силе дивизиона), они расстались с одним из лидеров — Хаддлстоуном. И ладно бы хавбек пошел на повышение. Но он перебрался в «Дерби» — такой же клуб чемпионлиги. Кроме того
Руки у Слуцкого связаны. Показательно, что стартовый состав на матч с «Бристол Роверс» (тоже середняк Лиги 1) на сто процентов совпадал с тем, что вышел против «Оксфорда».
С трибуны португальского стадиончика «тигров» поддерживали игроки молодежной команды, которые на днях начали тренироваться рядом с основой. Не намек ли это российскому тренеру, что рассчитывать на серьезные покупки не стоит?
Начало матча и вовсе спутало все карты:
И тем не менее «Халл» все же сумел показать тигриный оскал. Концовку команда Слуцкого провела шикарно. ЦСКА при нем славился умением дожимать соперника в концовке. Теперь подобный талант проявился и у «Халла». Победный крученый удар Боуэна с линии штрафной вышел на загляденье.
Но это, конечно, условный повод для радости. Проблем у «Халла» хоть отбавляй. А настоящим экзаменом станет субботний матч с «Бенфикой». Это вам не третья лига.