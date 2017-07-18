По армейской системе. Есть первая победа Слуцкого!

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ХАЛЛ — БРИСТОЛ РОВЕРС — 2:1 (0:0)

Голы: Гаффни, 51 (0:1). Эрнандес, 67 (1:1). Боуэн, 88 (2:1).

«Халл» (Кингстон-апон-Халл): Макгрегор, Ленихэн (Бэтти, 46), Кларк, Доусон, Аина, Хенриксен, Клукас, Боуэн, Эвандру (Уэйр, 12, Олли, 82), Грощицки (Клэкстоун, 46), Эрнандес (Луэр, 79).

Леониду Слуцкому не позавидуешь. Он, понятное дело, мечтает сразу же заявить о себе в Англии как о сильном специалисте, решающем высоки задачи. И болельщики «Халла» в целом приняли его достаточно тепло. Улыбчивость российского специалиста этому здорово поспособствовала.

«Я не знаю, какой он тренер, но он милашка — это точно», — примерно так реагировали болельщики «Халла» после первой пресс-конференции Слуцкого.

Но беда в том, что тренер, каким бы он классным не был, не способен добиться серьезного прогресса и результата, когда у него нет игроков. А уж если фанаты открыто протестуют против клубного руководства…

Египетский владелец «Халла» Ассем Аллам и его сын Эхаб, заведующий всеми делами, давно уже вызывают неприязнь у публики. И неприязнь эта перетекает в ненависть на фоне обещаний о желании вернуться в премьер-лигу, притом что новичков по-прежнему нет.

Наоборот, ряды «Халла» продолжают редеть. За те несколько дней, что прошли после первого матча Слуцкого во главе «тигров» (в котором они проиграли 1:2 «Оксфорду» — клубу третьего по силе дивизиона), они расстались с одним из лидеров — Хаддлстоуном. И ладно бы хавбек пошел на повышение. Но он перебрался в «Дерби» — такой же клуб чемпионлиги. Кроме того экс-голкипер «Локо» Якупович близок к переходу в «Лестер». А защитник Робертсон отправился на переговоры с «Ливерпулем».

Руки у Слуцкого связаны. Показательно, что стартовый состав на матч с «Бристол Роверс» (тоже середняк Лиги 1) на сто процентов совпадал с тем, что вышел против «Оксфорда».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | Here's the starting XI and subs for tonight's game against <a href="https://twitter.com/Official_BRFC">@Official_BRFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TigersInPortugal?src=hash">#TigersInPortugal</a> <a href="https://t.co/p0woKoazeL">pic.twitter.com/p0woKoazeL</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/887357196245377030">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С трибуны португальского стадиончика «тигров» поддерживали игроки молодежной команды, которые на днях начали тренироваться рядом с основой. Не намек ли это российскому тренеру, что рассчитывать на серьезные покупки не стоит?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">18 | Hernández turns well and looks to find Grosicki, but the Uruguayan overhits his pass allowing Slocombe to claim <a href="https://twitter.com/hashtag/TigersInPortugal?src=hash">#TigersInPortugal</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/887370008942268416">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Начало матча и вовсе спутало все карты: из-за повреждения Эвандру, Слуцкому пришлось делать раннюю замену. Первый тайм получился совсем пресным. В перерыве экс-наставник ЦСКА перекроил оборону, однако поначалу все стало только хуже: линия защиты провалилась, позволив игроку «Бристоля» выйти один на один и обыграть Макгрегора.

И тем не менее «Халл» все же сумел показать тигриный оскал. Концовку команда Слуцкого провела шикарно. ЦСКА при нем славился умением дожимать соперника в концовке. Теперь подобный талант проявился и у «Халла». Победный крученый удар Боуэна с линии штрафной вышел на загляденье.

Но это, конечно, условный повод для радости. Проблем у «Халла» хоть отбавляй. А настоящим экзаменом станет субботний матч с «Бенфикой». Это вам не третья лига.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWsqGWIBrvL/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">4️⃣5️⃣ | No goals at the break after a pretty uneventful first 45 minutes at Estádio da Nora #TigersInPortugal</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Hull City (@hullcity) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-18T18:21:22+00:00">Июл 18 2017 в 11:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>