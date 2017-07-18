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18 июля 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Владимир Журавель покинул бреcтское «Динамо»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель попрощался с футболистами команды.

Журавель не проводил уже вторничную тренировку, то есть не готовил команду к грядущему еврокубковому матчу.

На игру 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против австрийского «Рейндорфа» «Динамо» выведет либо один из помощников Журавля, либо польский специалист Мацей Бартошек. Ранее сообщалось о том, что в пятницу «Динамо» подпишет контракт с Бартошеком, — передает Tribuna.com.

В 15 матчах чемпионата Беларуси, которые были у Журавля во главе «Динамо», команда выиграла лишь четыре раза. У брестчан лишь 10-е место в таблице. При этом Журавель добыл для динамовцев путевку в Лигу Европы, взяв Кубок страны.

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