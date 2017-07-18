Комитет по этике ФИФА следит за развитием ситуации с главой RFEF Вильяром
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Следственная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) следит за развитием ситуации с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхелем Марией Вильяром, арестованного по подозрению в коррупции.
Во вторник стало известно, что в рамках антикоррупционного рейда были арестованы Вильяр, его сын Горка, а также
«Следственная палата независимого комитета по этике получает всю информацию, касающуюся Вильяра, и следит за развитием данной ситуации», — говорится в заявлении Следственной палаты комитета по этике ФИФА, которое приводит в своем микроблоге в Twitter журналист
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