Комитет по этике ФИФА следит за развитием ситуации с главой RFEF Вильяром

Во вторник стало известно, что в рамках антикоррупционного рейда были арестованы Вильяр, его сын Горка, а также вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации. Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов.

«Следственная палата независимого комитета по этике получает всю информацию, касающуюся Вильяра, и следит за развитием данной ситуации», — говорится в заявлении Следственной палаты комитета по этике ФИФА, которое приводит в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Ричард Конвэй.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Fifa ethics investigatory chamber statement on Villar Llona. <a href="https://t.co/eDzjUCBDdR">pic.twitter.com/eDzjUCBDdR</a></p>— Richard Conway (@richard_conway) <a href="https://twitter.com/richard_conway/status/887386784652546048">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>