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18 июля 2017, 22:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Комитет по этике ФИФА следит за развитием ситуации с главой RFEF Вильяром

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Следственная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) следит за развитием ситуации с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхелем Марией Вильяром, арестованного по подозрению в коррупции.

Во вторник стало известно, что в рамках антикоррупционного рейда были арестованы Вильяр, его сын Горка, а также вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации. Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов.

«Следственная палата независимого комитета по этике получает всю информацию, касающуюся Вильяра, и следит за развитием данной ситуации», — говорится в заявлении Следственной палаты комитета по этике ФИФА, которое приводит в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Ричард Конвэй.
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