«Халл» добился первой победы под руководством Слуцкого
«Халл Сити» в контрольном матче одержал победу со счётом 2:1 над клубом «Бристоль Роверсом», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе «Халла» голы на свой счёт записали Абель Эрнандес и Джаррод Боуэн, а за «Бристоль Роверс» гол забил Рори Гаффни.
Эта победа стала первой для российского специалиста Леонида Слуцкого у руля «Халл Сити», который он возглавил нынешним летом.
Контрольный матч.
«Халл Сити» (Кингстон-апон-Халл, Англия) — «Бристоль Роверс» (Бристоль, Англия) — 2:1 (0:0).