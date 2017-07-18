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18 июля 2017, 22:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Халл» добился первой победы под руководством Слуцкого

«Халл Сити» в контрольном матче одержал победу со счётом 2:1 над клубом «Бристоль Роверсом», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола.

<span class=error>Халл</span> Сити в контрольном матче одержал победу со счётом 2:1 над клубом Бристоль <span class=error>Роверсом</span> который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола. Увеличить
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В составе «Халла» голы на свой счёт записали Абель Эрнандес и Джаррод Боуэн, а за «Бристоль Роверс» гол забил Рори Гаффни.

Эта победа стала первой для российского специалиста Леонида Слуцкого у руля «Халл Сити», который он возглавил нынешним летом.

Контрольный матч.

«Халл Сити» (Кингстон-апон-Халл, Англия) — «Бристоль Роверс» (Бристоль, Англия) — 2:1 (0:0).

Халл Сити
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