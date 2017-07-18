«Халл» добился первой победы под руководством Слуцкого

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В составе «Халла» голы на свой счёт записали Абель Эрнандес и Джаррод Боуэн, а за «Бристоль Роверс» гол забил Рори Гаффни.

Эта победа стала первой для российского специалиста Леонида Слуцкого у руля «Халл Сити», который он возглавил нынешним летом.

Контрольный матч.

«Халл Сити» (Кингстон-апон-Халл, Англия) — «Бристоль Роверс» (Бристоль, Англия) — 2:1 (0:0).