Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30426073/
18 июля 2017, 21:25 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в первом туре чемпионата Украины по футболу

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» одержали крупную победу над полтавской «Ворсклой» в выездном матче первого тура чемпионата Украины-2017/18.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Полтаве, завершилась со счетом 3:0 в пользу действующего чемпиона страны. В составе победителей мячи забили Факундо Феррейра (27-я минута), Марлос (66) и Алан Патрик (90).

В параллельном матче киевское «Динамо» в столице Украины одержало волевую победу над одесским «Черноморцем» — 2:1. На гол Алексея Хобленко (13-я минута) у гостей киевляне ответили точными ударами Владимира Шепелева (22) и Андрея Ярмоленко (42). «Черноморец» с 73-й минуты играл в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Александр Каплиенко.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Ворскла
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Лопырева и Басков сыграют свадьбу в Грозном 5 октября

Прыгуна в воду переполнили эмоции после смены гражданства с Украины на РФ