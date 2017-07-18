«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в первом туре чемпионата Украины по футболу

Встреча, состоявшаяся во вторник в Полтаве, завершилась со счетом 3:0 в пользу действующего чемпиона страны. В составе победителей мячи забили Факундо Феррейра (27-я минута), Марлос (66) и Алан Патрик (90).

В параллельном матче киевское «Динамо» в столице Украины одержало волевую победу над одесским «Черноморцем» — 2:1. На гол Алексея Хобленко (13-я минута) у гостей киевляне ответили точными ударами Владимира Шепелева (22) и Андрея Ярмоленко (42). «Черноморец» с 73-й минуты играл в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Александр Каплиенко.