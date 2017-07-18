Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30425975/
18 июля 2017, 21:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Эшторила» Аилтон, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Штутгарт»

Защитник португальского «Эшторила» Аилтон Феррейра продолжит карьеру в чемпионате Германии.

22-летний бразилец перешёл в «Штутгарт», подписав контракт до лета 2021 года, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Знаю, что Бундеслига является одной из самых сильных лиг в Европе, а “Штутгарт” — клуб, в составе которого выступало несколько известных бразильских игроков. Очень доволен переходом в эту команду. Надеюсь, что смогу здесь прогрессировать», — сказал Аилтон.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА пытался приобрести игрока. По данным португальских СМИ, «армейцы» якобы предлагали за Аилтона около € 2 млн, но получили отказ.

В сезоне-2016/17 защитник провёл в чемпионате Португалии 18 матчей (14 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил 10 жёлтых карточек.

Штутгарт
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера