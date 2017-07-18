Защитник «Эшторила» Аилтон, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Штутгарт»

22-летний бразилец перешёл в «Штутгарт», подписав контракт до лета 2021 года, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Знаю, что Бундеслига является одной из самых сильных лиг в Европе, а “Штутгарт” — клуб, в составе которого выступало несколько известных бразильских игроков. Очень доволен переходом в эту команду. Надеюсь, что смогу здесь прогрессировать», — сказал Аилтон.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА пытался приобрести игрока. По данным португальских СМИ, «армейцы» якобы предлагали за Аилтона около € 2 млн, но получили отказ.

В сезоне-2016/17 защитник провёл в чемпионате Португалии 18 матчей (14 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил 10 жёлтых карточек.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Ailton Ferreira Silva wechselt von GD Estoril Praia zum <a href="https://twitter.com/hashtag/VfB?src=hash">#VfB</a> und unterschreibt einen Vertrag bis 2021. ? <a href="https://t.co/0KrX54cnqA">https://t.co/0KrX54cnqA</a> <a href="https://t.co/taficNabq8">pic.twitter.com/taficNabq8</a></p>— VfB Stuttgart (@VfB) <a href="https://twitter.com/VfB/status/887338944152645633">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>