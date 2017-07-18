В товарищеском поединке «Слуцк» дома крупно проиграл ташкентскому «Локомотиву»

В составе белорусского клуба на поле выходили такие футболисты: Панкратов (Брановец, 46) — Былина, Образов (Думбия, 46), Сафонов, С. Щегрикович (Кийко, 82) — Бобко (к) (Былинкин, 80), Д. Щегрикович (Трачинский, 60), Гуренко (Кибук, 46), Юсов — Яцкевич, (Рушницкий, 60) И. Коне.