В товарищеском поединке «Слуцк» дома крупно проиграл ташкентскому «Локомотиву»
Чемпиона Узбекистана «Слуцк» принимал на родном стадионе «Городской». И на глазах своих болельщиков потерпел поражение — 0:3. Все голы случане пропустили после перерыва: 0:1 — Бикмаев (со штрафного, 55), 0:2 — Бабажонов (77), 0:3 — Махарадзе (82).
В составе белорусского клуба на поле выходили такие футболисты: Панкратов (Брановец, 46) — Былина, Образов (Думбия, 46), Сафонов, С. Щегрикович (Кийко, 82) — Бобко (к) (Былинкин, 80), Д. Щегрикович (Трачинский, 60), Гуренко (Кибук, 46), Юсов — Яцкевич, (Рушницкий, 60) И. Коне.
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