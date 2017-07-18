«Ницца» подписала контракт с Жалле

У 33-летнего футболиста закончился контракт с «ткачами», и сегодня, 18 июля, он подписал соглашение с «орлятами».

Жалле перешёл в «Лион» в 2014 году из «ПСЖ». За это время он провёл 92 матча, забил четыре гола и сделал 15 голевых передач.

Жалле дважды становился чемпионом Франции с «ПСЖ» и один раз выигрывал Кубок страны. В активе новичка «Ниццы» 14 матчей и один гол за сборную Франции.