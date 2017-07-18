«Ницца» подписала контракт с Жалле
«Ницца» объявила о переходе защитника Кристофа Жалле, предыдущим клубом которого был «Лион».
У 33-летнего футболиста закончился контракт с «ткачами», и сегодня, 18 июля, он подписал соглашение с «орлятами».
Жалле перешёл в «Лион» в 2014 году из «ПСЖ». За это время он провёл 92 матча, забил четыре гола и сделал 15 голевых передач.
Жалле дважды становился чемпионом Франции с «ПСЖ» и один раз выигрывал Кубок страны. В активе новичка «Ниццы» 14 матчей и один гол за сборную Франции.
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