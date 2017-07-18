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18 июля 2017, 19:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Соперник «Иртыша» продаст своих игроков в «Манчестер Сити»

Сербская «Црвена Звезда», являющаяся соперником «Иртыша» в Лиге Европы, собирается продать своих игроков Луку и Ивана Илича в «Манчестер Сити», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Сербская <span class=error>Црвена</span> Звезда являющаяся соперником Иртыша в Лиге Европы собирается продать своих игроков Луку и <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Илича</span> в Манчестер Сити сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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По сведениям сербских СМИ, молодые игроки «Црвены Звезды» Лука и Иван Илич, которая является соперником павлодарского «Иртыша» во втором квалификационном раунде Лиги Европы, летом перейдут в английский «Манчестер Сити». Сумма трансфера составит 5 млн евро. Оба игрока являются футболистами юношеской сборной Сербии U-17.

Напомним, что ответный матч «Црвена Звезда» — «Иртыш» пройдет в Белграде в ночь с 20-го на 21-ое июля. Начало в 00:30 по времени Астаны.

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