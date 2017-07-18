Соперник «Иртыша» продаст своих игроков в «Манчестер Сити»

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По сведениям сербских СМИ, молодые игроки «Црвены Звезды» Лука и Иван Илич, которая является соперником павлодарского «Иртыша» во втором квалификационном раунде Лиги Европы, летом перейдут в английский «Манчестер Сити». Сумма трансфера составит 5 млн евро. Оба игрока являются футболистами юношеской сборной Сербии U-17.



Напомним, что ответный матч «Црвена Звезда» — «Иртыш» пройдет в Белграде в ночь с 20-го на 21-ое июля. Начало в 00:30 по времени Астаны.